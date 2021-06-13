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Барецкий: я сниму фильм «Карнавальная ночь — 2» с Бузовой в роли продавщицы секс-шопа

Шоу-бизнес
Барецкий: я сниму фильм «Карнавальная ночь — 2» с Бузовой в роли продавщицы секс-шопа
Федеральное агентство новостей  /  Агентство городских новостей Москва / Игорь Иванко / instagram.com / @buzova86

Классика советского кинематографа требует современного переосмысления, чтобы оставаться актуальной. Об этом в интервью ФАН заявил писатель и режиссер Стас Барецкий.

Во МХАТ имени Горького состоялось дебютное выступление певицы Ольги Бузовой в качестве театральной актрисы. Она исполнила роль кабаре-герл и шпионки, которая пела дореволюционные песни в постановке «Чудесный грузин» про молодость Иосифа Сталина. Игра Бузовой подверглась разгромной критике: многие влиятельные представители театрального истеблишмента оказались недовольны «фальшивым пением» скандальной светской львицы. Кроме того, 35-летнюю женщину обвинили в «переписывании культурного кода» россиян, а руководство МХАТ — в желании «хайпануть» на образе известной, но неоднозначной персоны.

«Я был на премьере спектакля и после его завершения заглянул к Бузовой в гримерку, — заявил Барецкий. — Там мы с ней очень тесно пообщались. Не буду рассказывать подробности, но Оля осталась довольна: я подарил ей бриллиант в десять карат и автомобиль «Майбах». Однако мною было поставлено условие: она должна будет сняться в моем новом фильме «Карнавальная ночь — 2».

По словам режиссера, светской львице уготована роль продавщицы в секс-шопе, в которую будет влюблен Никита Джигурда.

Барецкий: я сниму фильм «Карнавальная ночь — 2» с Бузовой в роли продавщицы секс-шопа
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«Так вот, коллектив этого магазина укрепления семьи собирается закатить вечеринку в доме культуры, — продолжил шоумен. — Но они организуют ее не одни: им в этом помогают работники сферы ритуального бизнеса. Джигурда же выступит в роли директора этого ДК и будет добиваться сердца продавщицы».

Собеседник ФАН добавил интриги в сюжет и заявил, что главе учреждения культуры в его амурных потугах будет противостоять местный «депутат-муниципал».

«Все ключевые актеры — и Джигурда, и Бузова — уже ознакомились со сценарием и согласились сыграть в будущем фильме», — заявил Барецкий.

По его словам, если светская львица в последний момент откажется от роли, «как это делали уже многие», то он опубликует на нее компромат, собранный его хорошим другом, учившимся вместе с Бузовой в старших классах.

«Он снимал ее на видео во время выпускного вечера, — заявил шоумен. — Ох и отожгла она тогда! Имея такой козырь в рукаве, я вполне могу рассчитывать на ее участие».

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россия джигурда бузова барецкий карнавальная ночь
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Барецкий: я сниму фильм «Карнавальная ночь — 2» с Бузовой в роли продавщицы секс-шопа
Барецкий: я сниму фильм «Карнавальная ночь — 2» с Бузовой в роли продавщицы секс-шопа
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