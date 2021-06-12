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Аналитики МЭА оценили перспективы восстановления спроса на нефть

Экономика
Аналитики МЭА оценили перспективы восстановления спроса на нефть
Федеральное агентство новостей

Париж, 12 июня. Глобальный спрос на черное золото может достичь докоронавирусного уровня в конце 2022 года.

Международное энергетическое агентство прогнозирует, что нефтяной спрос заметно вырастет и к окончанию 2022 года выйдет на показатели, демонстрировавшиеся в мире до пандемии. На это влияет активная реабилитация планетарной экономики. Об этом пишет Forbes.

Котировки нефти показывают позитивную динамику — североморская Brent выходила за планку в 73 доллара за баррель, устанавливая новый рекорд за последние пару лет. Аналитики МЭА опубликовали свой обзор Oil Market Report в июньской редакции.

Эксперты ожидают дополнительных 5,4 млн баррелей ежесуточно в этом году и замедления роста спроса в следующем году до 3,1 млн баррелей в день. Предполагается, что общий уровень спроса расположится на отметке около 99,5 млн баррелей в сутки. Наибольший спрос, по оценкам организации, коснется таких категорий, как авиационное топливо, керосин и бензин.

При этом в МЭА подчеркивают, что рынок будет восстанавливаться неоднородно и это будет свойственно как различным частям планеты, так и категориям, отраслям и видам продуктов. Одним из наиболее трудных сегментов для восстановления станет сфера авиаперевозок.

Встреча российского и американского лидеров в Женеве может отрицательно повлиять на положение национальной валюты и экономической системы России, рассказали эксперты. Они также высказались о перспективах нефтяного сектора.

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нефть прогноз международное энергетическое агентство
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