Аналитики МЭА оценили перспективы восстановления спроса на нефть

Париж, 12 июня. Глобальный спрос на черное золото может достичь докоронавирусного уровня в конце 2022 года.

Международное энергетическое агентство прогнозирует, что нефтяной спрос заметно вырастет и к окончанию 2022 года выйдет на показатели, демонстрировавшиеся в мире до пандемии. На это влияет активная реабилитация планетарной экономики. Об этом пишет Forbes.

Котировки нефти показывают позитивную динамику — североморская Brent выходила за планку в 73 доллара за баррель, устанавливая новый рекорд за последние пару лет. Аналитики МЭА опубликовали свой обзор Oil Market Report в июньской редакции.

Эксперты ожидают дополнительных 5,4 млн баррелей ежесуточно в этом году и замедления роста спроса в следующем году до 3,1 млн баррелей в день. Предполагается, что общий уровень спроса расположится на отметке около 99,5 млн баррелей в сутки. Наибольший спрос, по оценкам организации, коснется таких категорий, как авиационное топливо, керосин и бензин.

При этом в МЭА подчеркивают, что рынок будет восстанавливаться неоднородно и это будет свойственно как различным частям планеты, так и категориям, отраслям и видам продуктов. Одним из наиболее трудных сегментов для восстановления станет сфера авиаперевозок.

Встреча российского и американского лидеров в Женеве может отрицательно повлиять на положение национальной валюты и экономической системы России, рассказали эксперты. Они также высказались о перспективах нефтяного сектора.