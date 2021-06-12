Обозреватель Ищенко рассказал о глупости украинского руководства

Москва, 12 июня. Президент Украины Владимир Зеленский и руководство страны поступают глупо в ситуации с саммитом Россия — США, считает обозреватель Ростислав Ищенко.

Эксперт прокомментировал недавний разговор украинского лидера с американским коллегой Джо Байденом. Собеседник Зеленского пообещал обсудить с президентом России Владимиром Путиным суверенитет Киева. Также Байден пообещал пригласить украинскую сторону на переговоры в Вашингтон. По мнению обозревателя, официальный Киев поступает глупо, переживая за страну уже сейчас. Судьба Украины будет решаться на саммите Байдена и Путина вне зависимости, состоится ли подобная встреча с участием американского лидера и Зеленского.

«Байден сказал: «Ты не беспокойся, дурак ты эдакий, никто тебя на улицу пока не выбросил вместе с твоей Украиной. Встречусь с Путиным, поезжу по Европе, вернусь, и, если будет необходимость, я тебя приму в Белом доме в июле. А пока сиди и не подпрыгивай»», — уточнил Ищенко.

Ранее обозреватель Петр Акопов растолковал значение разговора лидеров Соединенных Штатов и Украины. Официальный Киев мог попытаться заполучить от Вашингтона гарантии вступления в НАТО.