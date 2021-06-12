Противник «Северного потока — 2» претендует на пост канцлера Германии

Берлин, 12 июня. Претендент на пост канцлера ФРГ Анналена Бербок и сопредседатель партии «Союз-90»/«Зеленые» выступает против строительства «Северного потока — 2». Об этом она заявила на съезде.

Анналена Бербок выступила на онлайн-собрании политической силы. По ее словам, строительство российского газопровода является неправильным решением. Кандидат в канцлеры уверена, что нужно смотреть не только на рентабельность проектов, но и на «интересы, которые за ними кроются». «СП-2» якобы не соответствует внешней политике Европы.

Бербок ранее неоднократно высказывалась против газопровода. Проект предполагает строительство двух линий, которые будут пролегать от российского побережья по дну Балтийского моря до Германии.

Сопредседателя «Зеленых» уже утвердили кандидатом на пост канцлера ФРГ. Выборы состоятся 26 сентября.