Победители всероссийского этапа конкурса «Армия культуры» получили награды

Москва, 12 июня. Награждение лауреатов всероссийского этапа Международного конкурса «Армия культуры» в рамках Армейских международных игр состоялось в Центральном доме российской армии.

В конкурсе приняли участие порядка 100 специалистов, которые представляют Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии им. А. В. Александрова. Также в мероприятии участвовали различные коллективы из Центрального, Восточного и Западного военных округов, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По завершении конкурса, были названы имена победителей в различных номинациях.

Ранее сообщалось, что на Черноморском флоте РФ завершился конкурс «Морской бриз». Соревнование проходило среди экипажей кораблей и курсантов военно-морских учебных заведений. Подведение итогов состоялось на Графской пристани в Севастополе.