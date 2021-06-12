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Победители всероссийского этапа конкурса «Армия культуры» получили награды

  /   Обновлено: 12 июня 2021 21:02
Армия
Победители всероссийского этапа конкурса «Армия культуры» получили награды
function.mil.ru  /  Министерство обороны РФ

Москва, 12 июня. Награждение лауреатов всероссийского этапа Международного конкурса «Армия культуры» в рамках Армейских международных игр состоялось в Центральном доме российской армии.

В конкурсе приняли участие порядка 100 специалистов, которые представляют Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии им. А. В. Александрова. Также в мероприятии участвовали различные коллективы из Центрального, Восточного и Западного военных округов, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По завершении конкурса, были названы имена победителей в различных номинациях.

Ранее сообщалось, что на Черноморском флоте РФ завершился конкурс «Морской бриз». Соревнование проходило среди экипажей кораблей и курсантов военно-морских учебных заведений. Подведение итогов состоялось на Графской пристани в Севастополе.

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минобороны рф конкурс армия культуры
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