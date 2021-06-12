ЕС согласился не финансировать новые нефтегазовые проекты

Брюссель, 12 июня. Страны Евросоюза отметили необходимость прекращения финансирования новых трансграничных проектов в нефтегазовой сфере за счет европейских бюджетных средств.

Во время заседания министров энергетики государств-членов достигнут общий подход к пересмотру регламента о Трансъевропейских энергетических сетях. Правила TEN-E определяют, какие проекты могут быть профинансированы европейскими средствами. В настоящее время осуществляется пересмотр категорий инфраструктуры, которые располагают правом на помощь, передает «Прайм»

Европейская комиссия предложила отказаться от финансирования трансграничных нефтегазовых проектов через механизм TEN-E. Совет принял решение прекратить поддержку подобных инициатив. Уточняется, что можно помогать программам газовой сферы, которые будут предполагать полный переход на прокачку водорода к концу 2029 года.

Как стало известно ранее, Евросоюз намерен начать торговую войну с Британией. Лидеры Франции, ФРГ, главы Еврокомиссии и Евросовета планируют сдерживать Соединенное Королевство санкционными ограничениями.