Президенты США и Франции обсудили Россию на полях саммита «Большой семерки»

Лондон, 12 июня. Президент США Джо Байден обсудил со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном политику в отношении России и Китая.

Соответствующий разговор между лидерами двух стран состоялся на полях саммита G7, который проходит в Великобритании. Байден и Макрон затронули вопросы модернизации НАТО, сотрудничества США и Франции в борьбе с терроризмом, а также политики в отношении Москвы и Пекина, сообщила пресс-служба Белого дома.

Ранее журналисты The New York Times назвали причину отказа Белого дома от совместной пресс-конференции Байдена с президентом России Владимиром Путиным по итогам предстоящих переговоров в Женеве. Это связано с неудачным опытом бывшего американского лидера Дональда Трампа на саммите в Хельсинки.