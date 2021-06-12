Мотоциклист попал под колеса легковушки в Волгограде

Волгоград, 12 июня. Мужчина на мотоцикле попал под колеса «Нивы» на улице Володарского. Федеральное агентство новостей публикует видео с места дорожного ЧП.

Пострадавшего госпитализируют с места аварии в Волгограде. Характер травм, полученных мотоциклистом в результате ДТП, не уточняется. Других подробностей по данному факту не приводится. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Шесть человек получили различные травмы в результате массового ДТП в Тюменской области. Среди пострадавших оказались двое несовершеннолетних.