Падение мэра Кисловодска с самоката могут квалифицировать не как ДТП

Кисловодск, 12 июня. Инцидент, произошедший с главой Кисловодска Александром Курбатовым, не считается как дорожно-транспортное происшествие, заявил источник ФАН.

В рамках закона мэр, который передвигался на самокате, юридически является пешеходом. Его самокат не относится к транспортным средствам, добавил собеседник агентства.

В настоящее время Курбатов госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. Врачи борются за жизнь Курбатова. Ему проводят операцию. Другие подробности не сообщаются, сообщал ФАН.