Москва, 12 июня. Специалисты из Германии и США обнаружили в ткани моллюска минерал, который по своим параметрам подходит для 3D-печати.

Эксперты обнаружили в ткани стилуса моллюска минерал сантабарбарит. Специалисты сообщили, что ранее такое вещество они не встречали у живых организмов. Они рассказали, что моллюск испытывает большие нагрузки, однако в то же время обладает пластичностью, сообщает Proceedings of the National Academy of Sciences.

Из ткани стилуса ученые выделили сантабарбарит. Он находится в виде наночастиц размером от трех до одиннадцати нанометров. Исследователи попробовали воссоздать структуру ткани стилуса для 3D-печати. В процессе работы специалисты получили новый композит, который оказался прочнее многих современных материалов для зубных имплантов.

Спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков рассказал, что печать продуктов питания на 3D-принтере станет распространенной в России через несколько лет. Однако он отметил, что пока процесс применяется редко.