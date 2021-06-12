Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 июня 21:15
21:11
Общество
Рубка шашкой и мордовские песни: Саранск отмечает День России и 380-летие
21:11
Шоу-бизнес
Выходка Ксении Собчак на премии Муз-ТВ возмутила Андрея Разина
21:11
Спорт
Прерванный матч сборных Дании и Финляндии продолжат в 21:30
21:04
Происшествия
СК начал проверку после падения мэра Кисловодска с электросамоката
21:02
Шоу-бизнес
Гвен Стефани вновь выйдет замуж в 51 год
21:00
Происшествия
Мэра Кисловодска госпитализировали после падения с электросамоката
21:00
Экономика
Аналитики МЭА оценили перспективы восстановления спроса на нефть
21:00
Спорт
Матч Дании и Финляндии на Евро-2020 перенесли на 13 июня
21:00
Общество
Саммит президентов, оппозиция, Евро-2020: «Петербургский уикенд» подвел итоги недели
20:59
Весь мир
Протесты в Омане могут стать «звоночком» для других стран Персидского залива
Все новости

Сотни образцов бронетехники представили в рамках новой экспозиции парка «Патриот»

Армия
Сотни образцов бронетехники представили в рамках новой экспозиции парка «Патриот»
Федеральное агентство новостей  /  Александр Чикин

Москва, 12 июня. Торжественная церемония открытия новой экспозиции Танкового музея прошла на территории военно-патриотического парка «Патриот», сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

По данным ведомства, в музее представлены свыше 350 образцов бронетанковой техники из 15 государств. Посетители могут увидеть 60 экспонатов, сохранившиеся в единственном экземпляре. В частности, в музее находятся Т-35 и Т-34 образца 1941 года.

Директор парка «Патриот» Игорь Барсков уточнил, что коллекция нового музея является уникальной, а равных ей нет в мире.

Ранее участники «Боевого братства» провели в парке «Патриот» VII съезд организации. Участники смогли переизбрать руководство организации, закрепили некоторые изменение в уставе, а также составили план задач на текущий год.

В Подмосковье также планируется построить главный музей Вооруженных сил России, сообщает сайт 360tv.ru. Открытие приурочат к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Сотни образцов бронетехники представили в рамках новой экспозиции парка «Патриот»
россия минобороны россии парк патриот
Комментировать
Эксклюзив
Рубка шашкой и мордовские песни: Саранск отмечает День России и 380-летие
Рубка шашкой и мордовские песни: Саранск отмечает День России и 380-летие
Самое популярное
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Общество 71835 11 июня 2021
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Общество 71157 10 июня 2021
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Шоу-бизнес 68990 11 июня 2021
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Политика 54962 12 июня 2021
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
В Киеве отреагировали на слова Путина о перспективах членства Украины в НАТО
Армия 45106 10 июня 2021
В Киеве отреагировали на слова Путина о перспективах членства Украины в НАТО
Рейтинг@Mail.ru