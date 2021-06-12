Сотни образцов бронетехники представили в рамках новой экспозиции парка «Патриот»

Москва, 12 июня. Торжественная церемония открытия новой экспозиции Танкового музея прошла на территории военно-патриотического парка «Патриот», сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

По данным ведомства, в музее представлены свыше 350 образцов бронетанковой техники из 15 государств. Посетители могут увидеть 60 экспонатов, сохранившиеся в единственном экземпляре. В частности, в музее находятся Т-35 и Т-34 образца 1941 года.

Директор парка «Патриот» Игорь Барсков уточнил, что коллекция нового музея является уникальной, а равных ей нет в мире.

Ранее участники «Боевого братства» провели в парке «Патриот» VII съезд организации. Участники смогли переизбрать руководство организации, закрепили некоторые изменение в уставе, а также составили план задач на текущий год.

В Подмосковье также планируется построить главный музей Вооруженных сил России, сообщает сайт 360tv.ru. Открытие приурочат к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.