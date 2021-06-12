В Сети назвали тройку забытых пистолетов времен СССР

Москва, 12 июня. Некоторые достойные пистолеты советской эпохи были незаслуженно забыты. Подробнее об основных из них рассказали российские эксперты.

Номером один можно назвать автоматический пистолет Калашникова. Образец оружия был представлен после Великой Отечественной войны — в 1950 году. Изобретение должно было увеличить мощь офицерского состава и боевых расчетов. В основе механизма лежит полусвободный затвор. Вес пистолета составлял 1,02 кг, а длина — 222 мм. В боекомплект входили 18 патронов с калибром 9x18 мм. Серийный выпуск не осуществлялся из-за смены фокуса на более востребованные проекты.

Также эксперты отмечают пистолет «Балтиец», который был создан в блокадном Ленинграде. Необходимость его производства была обусловлена тем, что пистолет ТТ иногда заклинивало на сильных морозах. Его вес составлял 1,1 килограмма, использовались патроны 7,62x25 мм. Третьим легендарным оружием специалисты назвали пистолет ВАГ-3. Визуально оружие очень напоминает американские модели. Разработан он был в 1972 году, имел вес 1,2 килограмма при калибре 7,62 мм.

Ранее сообщалось, что Минобороны России начало закупку пистолетов модели «Удав». Основная часть пистолетных комплексов направляется в подразделения спецназа, а также разведчикам. В пистолетах используются мощные патроны калибра 9х21 мм.