Российскую вакцину «ЭпиВакКорона» признали халяльной

Москва, 12 июня. Российская вакцина от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» получила сертификат «халяль». Мусульмане смогут использовать этот препарат для прививки от заболевания.

Сообщение поступило от Международного центра стандартизации и сертификации «Халяль» при Совете муфтиев России. Препарат разработали в Государственном научной центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Производитель передал необходимые сведения о составляющих вакцины и технологии создания для исследования ее состава. МЦСиС «Халяль» признал препарат соответствующим стандарту. В состав входят только бактерии, которые относятся к категории микроорганизмов и не запрещены для употребления мусульманами.

До этого в Роспотребнадзоре рассказали о формировании антител к коронавирусу после вакцинации «ЭпиВакКороной». Защитные частицы выработались у 95,8% людей после прививки.