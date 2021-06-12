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В ЛНР сообщили о перемещении диверсионных групп ВСУ на автомобилях с символикой СЦКК

Политика
В ЛНР сообщили о перемещении диверсионных групп ВСУ на автомобилях с символикой СЦКК
Федеральное агентство новостей  /  Леонид Андросов

Луганск, 12 июня. ВСУ перебрасывают разведгруппы к линии фронта с помощью авто с символикой представительства Украины в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В пресс-службе оборонного ведомства ЛНР заявили, что подобным образом к линии соприкосновения в районы населенных пунктов Золотое и Голубовское были доставлены несколько разведывательных групп ВСУ.

Отмечается также, что военное командование активно задействует в зоне вооруженного конфликта снайперские и диверсионные группы из состава ССО Украины. Одно из таких подразделений недавно было переброшено в район поселка городского типа Трехизбенка.

«Не исключаем, что данные группы будут привлечены к диверсионным действиям, в том числе и против мирных граждан», — говорится в сообщении НМ ЛНР.

Ранее сообщалось, что Киев умышленно дестабилизирует обстановку в Донбассе. Отмечается, что 11 июня в результате нападения диверсионной группы ВСУ погибли пять бойцов Народной милиции ЛНР.

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