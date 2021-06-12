Матч Дании и Финляндии на Евро-2020 перенесли на 13 июня

Копенгаген, 12 июня. Матч группового этапа Евро-2020 между сборными Финляндии и Дании перенесли после обморока и госпитализации датчанина Кристиана Эриксена.

Противостояние команд группы В пройдет в воскресенье, 13 июня, в 12:00. Информацию об этом сообщает спортивный канал «Матч ТВ».

Датский игрок Кристиан Эриксен потерял сознание во время первого тайма. В течение десяти минут медики пытались запустить его сердце прямо на газоне. В этот момент вокруг выстроились переживающие за спортсмена национальной команды. Со стадиона «Паркен» в Копенгагене игрока уносили уже в сознании. По информации журналистов, футболист поднял руку, давая понять, что он в порядке.