Виталий Милонов объяснил свое лидерство на праймериз «Единой России»

Российская политическая партия «Единая Россия» завершила предварительное голосование по отбору кандидатов на выборы в Государственную думу РФ. По его итогам в Петербурге в списке лидеров оказался действующий депутат Госдумы РФ Виталий Милонов. В комментарии ФАН на втором заседании проекта Медиахолдинга «Патриот» «Петербургский уикенд» депутат объяснил свое лидерство на праймериз.

Как отмечает Виталий Милонов, ради праймериз он не стал прибегать к особой агитации. На улицах города отсутствовали билборды с его изображением, не было особой внешней рекламы, кроме нескольких небольших информационных сообщений. По его мнению, главное в депутатской работе совсем не это.

«Для меня праймериз — это не викторина и не челлендж. Я считаю, что праймериз для действующего депутата — это определенная закономерность. Если ты действующий депутат и дальше хочешь представлять интересы своих избирателей, то все твои пять лет депутатского срока должны быть пятью годами активной работы. И ты должен быть готов участвовать в выборах в любой момент», — убежден Милонов.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Затишье, перерывы, отдых и прочие паузы в работе, по мнению политика, непременно влияют на депутатскую деятельность. Виталий Милонов считает, что для любого нормального депутата, для его коллег вопрос праймериз — это некое авансирование, некий сигнал от партии, что партия и те, кто их выдвигает, ожидает от кандидатов серьезных обязательств.

«Мы не имеем права позволить себе стать теми, кого на следующих праймериз люди не захотят видеть. Это главное. Ты можешь не захотеть оставаться депутатом. Это твое право, это нормально. Но это не дает права работать так, чтобы люди сами не хотели тебя видеть. Если ты честный депутат, ты должен уходить с этой должности только добровольно. Если ты честный человек, у тебя есть своя позиция, если ты честно выполняешь свои функции, то люди тебя увидят и поддержат», — заключил Милонов.

Ранее Милонов оценил масштаб тем, которые обсудят президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден на саммите в Женеве. По его мнению, предстоящая встреча двух лидеров действительно будет сложной, стороны поднимут самые важные проблемы.