Высокая долларовая инфляция станет выгодна для акционеров сырьевых компаний

Москва, 12 июня. Выиграть от высокой инфляции в Соединенных Штатах сумеют россияне, которые имеют акции сырьевых компаний. Об этом заявил управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий.

Министерство труда США ранее сообщило, что инфляция в государстве по итогам мая ускорилась до 5% в годовом выражении против 4,2% в апреле. Это оказалось максимальной отметкой с августа 2008 года.

«Сценарий высокой инфляции при отсутствии повышения ставок позитивен для рынков акций, особенно для сырьевого сектора. Выигрывают владельцы акций, особенно сырьевых», — высказал мнение аналитик.

Однако в этой ситуации будут и проигравшие. В их числе окажутся вкладчики и владельцы наличных долларов, указал Русецкий.

Нужно выходить из-под влияния нацвалюты США и укреплять собственную национальную валюту. Такое заявление сделал спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин.