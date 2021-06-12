Эксперт раскрыл возможные цели Зеленского и смысл его встречи с Байденом

, 12 июня. Телефонный разговор Байдена с Зеленским не на шутку взбудоражил международную общественность. Обозреватель Петр Акопов объяснил смысл диалога между США и Украиной.

Эксперт считает, что состоявшийся обмен мнениями между лидерами двух стран может стать тактической победой Владимира Зеленского. Правда, такой исход возможно только в том случае, если политик планирует переизбираться на второй срок, сообщает издание dni.ru.

Впрочем, Петр Акопов подчеркнул, что у президента Украины может быть совсем другая цель. Например, если Зеленский задумал получить гарантии принятия в НАТО или финансовую поддержку от Белого Дома, то его план объективно провалился, уверен обозреватель РИА Новости.

Напомним, что телефонный разговор президента США с главой Украины произошел какое-то время назад по инициативе Владимира Зеленского. В беседе с украинским лидером Джо Байден пообещал, что в Женеве будет разговаривать с российским президентом о суверенитете Украины. Изъявив намерение и дальше защищать украинскую государственность, хозяин Белого Дома пригласил Зеленского летом в Вашингтон.

Аналитик убежден, что питать иллюзий по поводу серьезности этих намерений Байдена не стоит. По мнению Акопова, президент США будет работать на публику, а дальше большого количества красивых слов дело не зайдет. Подход к украинскому вопросу Вашингтон также не поменяет: Акопов уверен, что этот рычаг давления на Москву будет использоваться американской администрацией и дальше.

Обозреватель РИА Новостей убежден, что если Владимир Зеленский и вправду верит в возможность вступления Украины в НАТО, то это может его характеризовать как «недалекого человека». Если Киев присоединится к Альянсу, это с большой долей вероятности может послужить причиной вооруженного столкновения с Москвой.

Ранее украинский блогер Михаил Чаплыга рассказал, какой смысл может носить личная встреча Джо Байдена и Владимира Зеленского. Спикер увидел в ней исключительно «воспитательный» характер.