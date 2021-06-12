Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 июня 21:15
21:11
Общество
Рубка шашкой и мордовские песни: Саранск отмечает День России и 380-летие
21:11
Шоу-бизнес
Выходка Ксении Собчак на премии Муз-ТВ возмутила Андрея Разина
21:11
Спорт
Прерванный матч сборных Дании и Финляндии продолжат в 21:30
21:04
Происшествия
СК начал проверку после падения мэра Кисловодска с электросамоката
21:02
Шоу-бизнес
Гвен Стефани вновь выйдет замуж в 51 год
21:00
Происшествия
Мэра Кисловодска госпитализировали после падения с электросамоката
21:00
Экономика
Аналитики МЭА оценили перспективы восстановления спроса на нефть
21:00
Спорт
Матч Дании и Финляндии на Евро-2020 перенесли на 13 июня
21:00
Общество
Саммит президентов, оппозиция, Евро-2020: «Петербургский уикенд» подвел итоги недели
20:59
Весь мир
Протесты в Омане могут стать «звоночком» для других стран Персидского залива
Все новости

На Черноморском флоте РФ завершился конкурс «Морской Бриз»

Армия
На Черноморском флоте РФ завершился конкурс «Морской Бриз»
mil.ru  /  Минобороны РФ

Севастополь, 12 июня. Завершился первый межфлотский конкурс «Морской Бриз», который проходил среди экипажей кораблей Черноморского флота и курсантов военно-морских учебных заведений.

Подведение итогов конкурса и торжественное награждение победителей прошло на Графской пристани в Севастополе.

Сборная водолазов ЧФ заняла первое место и победила сразу в двух состязаниях — «Водная стихия» и «Морской бросок». На втором месте оказалась команда курсантов Черноморского Высшего военно-морского училища им. П.С.Нахимова. Сборная военнослужащих женщин ЧФ заняла третье место.

Всего в конкурсе «Морской Бриз» приняли участие семь команд. Группы соревновались в меткости стрельбы по мишеням из скоростных лодок, а также в точности прохождения по маршрутам «коридор», «змейка» и «гараж». Кроме этого, военнослужащие продемонстрировали свои навыки в поиске людей, которые потерпели бедствие на воде.

Мероприятие проводится впервые и было учреждено в ВМФ в 2021 году. Основной целью чемпионата является выявление сильнейших военнослужащих по морской выучке.

Ранее сообщалась, что первый этап конкурса скоростных катеров «Морской бриз-2021» состоялся в Севастопольской бухте.

Вернуться назад

Все новости / Армия / На Черноморском флоте РФ завершился конкурс «Морской Бриз»
черноморский флот конкурс морской бриз
Комментировать
Эксклюзив
Рубка шашкой и мордовские песни: Саранск отмечает День России и 380-летие
Рубка шашкой и мордовские песни: Саранск отмечает День России и 380-летие
Самое популярное
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Общество 71835 11 июня 2021
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Общество 71157 10 июня 2021
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Шоу-бизнес 68990 11 июня 2021
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Политика 54962 12 июня 2021
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
В Киеве отреагировали на слова Путина о перспективах членства Украины в НАТО
Армия 45106 10 июня 2021
В Киеве отреагировали на слова Путина о перспективах членства Украины в НАТО
Рейтинг@Mail.ru