На Черноморском флоте РФ завершился конкурс «Морской Бриз»

Севастополь, 12 июня. Завершился первый межфлотский конкурс «Морской Бриз», который проходил среди экипажей кораблей Черноморского флота и курсантов военно-морских учебных заведений.

Подведение итогов конкурса и торжественное награждение победителей прошло на Графской пристани в Севастополе.

Сборная водолазов ЧФ заняла первое место и победила сразу в двух состязаниях — «Водная стихия» и «Морской бросок». На втором месте оказалась команда курсантов Черноморского Высшего военно-морского училища им. П.С.Нахимова. Сборная военнослужащих женщин ЧФ заняла третье место.

Всего в конкурсе «Морской Бриз» приняли участие семь команд. Группы соревновались в меткости стрельбы по мишеням из скоростных лодок, а также в точности прохождения по маршрутам «коридор», «змейка» и «гараж». Кроме этого, военнослужащие продемонстрировали свои навыки в поиске людей, которые потерпели бедствие на воде.

Мероприятие проводится впервые и было учреждено в ВМФ в 2021 году. Основной целью чемпионата является выявление сильнейших военнослужащих по морской выучке.

Ранее сообщалась, что первый этап конкурса скоростных катеров «Морской бриз-2021» состоялся в Севастопольской бухте.