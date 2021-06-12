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Завод по производству полиэфирного волокна построят в Ростовской области

Экономика
Завод по производству полиэфирного волокна построят в Ростовской области
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Ростов-на-Дону, 12 июня. Новое предприятие по производству полиэфирного волокна построят на территории Ростовской области.

Пресс-служба губернатора Ростовской области Василия Голубева передает, что завод, занимающийся созданием полиэфирного волокна для нужд легкой промышленности, появится в регионе. Об этом пишет ТАСС.

Предприятие создаст 260 дополнительных рабочих мест и будет обеспечивать отрасль 200 тоннами волокна ежедневно. Предполагается, что проект запустят уже в следующем году.

Волокно, вырабатываемое на заводе, пойдет на создание постельного белья, натяжных потолков, одежды, текстиля, канатов. Данный материал широко употребим в промышленности. Завод возводится компанией «Авангард», оценочная стоимость строительства — 3 млрд рублей, а стоимость оборудования равняется 900 млн рублей. Введение в эксплуатацию запланировано на I квартал 2022 года.

Газоперерабатывающий завод недавно запустили на территории Амурской области. На церемонии открытия предприятия в дистанционном формате присутствовал российский лидер Владимир Путин.

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Все новости / Экономика / Завод по производству полиэфирного волокна построят в Ростовской области
авангард ростовская область рабочие места Производство полиэфирного волокна
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