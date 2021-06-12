Один мужчина погиб и двое пострадали от удара током на рыбалке под Челябинском

Челябинск, 12 июня. Мужчина во время рыбалки задел удочкой линии электропередач и погиб от удара током. Инцидент произошел в Копейске под Челябинском.

Также в лодке с погибшим рыбаком были еще два человека, один из которых несовершеннолетний. Семилетний ребенок получил серьезные травмы, а спутник погибшего мужчины — 60% ожогов тела. Сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Ранее в Ленинградской области рыбак исчез при загадочных обстоятельствах. Мужчина мог заблудиться неподалеку от деревни Загубье. На поиски пропавшего мужчины были направлены полицейские и сотрудники экстренных служб.