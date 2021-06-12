Военнослужащие ВС РФ в Таджикистане и Киргизии отпраздновали День России

Екатеринбург, 12 июня. Свыше одной тысячи российских военнослужащих, находящихся на базах в Таджикистане и Киргизии, отпраздновали День России, передает пресс-служба Центрального военного округа.

Празднование традиционно началось с торжественного построения и поднятия российского флага. К мероприятию также присоединились члены семей военнослужащих, для которых были организованы творческие конкурсы и различные состязания.

Кроме этого, на военных базах провели викторины на знание государственных символов и истории России. Участники мероприятия также присоединились к семейной спортивной эстафете.

Ранее сообщалось, что военнослужащие ВС РФ отпраздновали Дня России на авиабазе Хмеймим в Сирии. Там состоялся торжественный марш и вручение ведомственных наград.