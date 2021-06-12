Сябитова заявила о главной ценности денег у молодого поколения

Москва, 12 июня. Известная телеведущая Роза Сябитова обратилась к подписчикам с поздравлениями в честь Дня России. При этом знаменитость «прошлась» по молодому поколению.

59-летняя знаменитость отметила, что сегодня во многих людях пробуждается дух патриотизма. При этом молодое поколение фактически «выпало из обоймы» и полагает, что основу этого мира составляют лишь деньги, подчеркнула Сябитова. Телеведущая считает, что за таких людей следует помолиться и продолжать верить и надеяться, что рано или поздно они найдут связь с предыдущими поколениями и вернутся из мира иллюзий.

Дети 90-х — это потерянное поколение, которое развивалось во времена революций и крупных реформ. Это люди, которым сложно осознать смысл жизни, в чем отчасти есть и вина взрослых, подвела итог телеведущая. Она призвала старшее поколение на помощь детям 90-х, чтобы совместными усилиями можно было пробудить в них генетическую память, которая поможет вспомнить утерянное. Рано или поздно они совершат добро ради жизни других, заключили Сябитова.

Ранее поклонники раскритиковали Розу Сябитову за высказывание о курортных романах. Телеведущая заявила, что именно так женщины могут почувствовать главную отдушину и отдохнуть от мужей. Многие подписчики отметили, что такое заявления главной свахи России является крайне непристойным.