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Канье Уэст встречался с Ириной Шейк до свадьбы с Ким Кардашьян

Шоу-бизнес
Канье Уэст встречался с Ириной Шейк до свадьбы с Ким Кардашьян
Global Look Press  /  Kristin Callahan/ZUMAPRESS.com

Лос-Анджелес, 12 июня. Американский рэп-исполнитель Канье Уэст состоял в отношениях с моделью Ириной Шейк до того, как женился на телезвезде Ким Кардашьян.

Слухи о романе русской модели Ирины Шейк с рэпером Канье Уэстом появились вскоре после громкого развода звезды с моделью Ким Кардашьян. На фоне суда об опеке над общими детьми музыкант отправился залечивать душевные раны к бывшей супруге актера Брэдли Купера. Недавно стало известно о том, что неожиданный роман звезд оказался воссоединением после многолетнего разрыва. Об этом сообщает издание Page Six со ссылкой на инсайдера.

«Канье был с Ириной незадолго до Ким. Он преследовал ее давным-давно», — заявил источник.

Неизвестно, как давно рэпер закрутил роман с моделью, но это произошло до его свадьбы с Ким Кардашьян. Пара не комментирует новости о возобновленных отношениях, однако звезд все чаще видят в компании друг друга. Недавно влюбленных заметили на прогулке во Франции, где культовый рэпер отметил 44-летие.

Погружение в новый роман вдохновило Уэста отказаться от пристального внимания к жизни бывшей супруги. Рэпер отписался от аккаунтов Ким Кардашьян и ее сестер в Twitter, хотя прежде источники утверждали, что артисту удалось наладить общение с матерью своих детей.

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Все новости / Шоу-бизнес / Канье Уэст встречался с Ириной Шейк до свадьбы с Ким Кардашьян
Канье Уэст кардашьян ирина шейк
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