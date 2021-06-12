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В РПЦ посчитали «мерзостью» бельгийский постер для матча против России

Спорт
В РПЦ посчитали «мерзостью» бельгийский постер для матча против России
Nation News  /  Юлия Нуртдинова

Москва, 12 июня. Сборная Бельгии анонсировала матч против России на Евро-2020 в постере с дьявольской тематикой. Плакат вызвал негодование со стороны представителя РПЦ.

Организаторы матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге готовятся к игре между сборными России и Бельгии. Последняя продемонстрировала настрой накануне выхода на футбольное поле. Представители сборной опубликовали в Twitter фанатский постер, на котором игроки, изображенные в образе дьяволов, готовятся подняться из преисподней. Примечательно, что на земле иллюстратор изобразил храм Спаса на Крови.

В ответ Русская православная церковь (РПЦ) выразила возмущение. Заместитель управляющего делами Московской патриархии, епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) жестко высказался о плакате в Telegram-канале.

«Какая мерзость», — посчитал епископ.

Игра между Бельгией и Россией станет первой для команд в рамках группового этапа Евро-2020. Сборная находится в фаворитах и вызывает опасения экспертов касательно исхода матча.

Бывшая звезда клуба «Зенит» Андрей Аршавин оценил шансы российской сборной на успех в предстоящей игре. Спортсмен уверен, что соотечественники могут надеяться на выход в четвертьфинал.

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рпц бельгия евро-2020
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