Стоимость бетона выросла в России

Москва, 12 июня. Изготовители начали повышать стоимость бетона вслед за поставщиками металлоконструкций. Продукция подорожала в мае на 10%, до 4 тысяч рублей за кубометр.

Информацией поделился глава направления ценовой аналитики платформы по продаже стройматериалов «Кирпич» Юрий Воронов. По его словам, в Новосибирской, Свердловской и Тюменской областях стоимость одного кубометра продукции достигает 4,05 тысячи рублей, передает «Коммерсантъ».

В Москве материал подорожал на 6–8%, в Санкт-Петербурге значение выросло на 5–7%. На севере страны фиксируется повышение на уровне 4–5%. Подобная прибавка считается редкостью. По словам Воронова, за последнее десятилетие стоимость продукции ежегодно увеличивалась не более чем на 6%. Повышение стоимости затронуло частных покупателей, которые применяют бетон для строительства загородной недвижимости.

Переход большого количества граждан на удаленную работу ранее подогрел популярность частных домов. На этом фоне цена загородной недвижимости значительно увеличивается.