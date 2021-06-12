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Жительница Москвы открыла в глухом селе сразу три музея

  /   Обновлено: 12 июня 2021 20:36
Общество
Жительница Москвы открыла в глухом селе сразу три музея
vk.com  /  Дом традиций

Ярославль, 12 июня. Бывшая пиарщица столичного банка сумела открыть три музея в российской глубинке. Культурные учреждения появились в селе Учма в Ярославской области.

Елена Наумова открыла музеи в деревне, где живет всего 60 человек. Москвичка переехала сюда в 2002 году и встретила здесь будущего мужа, который помогает ей во всех начинаниях. Она облазила чердаки дачников и обнаружила интересные предметы в одной из изб, после чего женщина направилась к главе района с предложением открыть музей прямо в одной из деревянных построек.

Еще один музей Елена открыла на волжском мысу, где стоит поклонный крест в честь Святого Кассиана, который выжил во время обороны Константинополя от турок. Музей располагается в старинном деревянном амбаре. Также она вместе со своим мужем Василием основала музей «Судьба русской деревни», внутри которого расположены инструменты и предметы быта работников колхоза «Красная Учма».

Весной 2022 года в городе Зеленоградске Калининградской области появится музей курортной моды Александра Васильева, ведущего программы «Модный приговор». Как сообщалось ранее, билет для его посещения будет стоить примерно 400 рублей.

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ярославская область хорошие новости россии учма
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