Рубка шашкой и мордовские песни: Саранск отмечает День России и 380-летие

В День России столица Мордовии отметил свой 380-летний юбилей. К празднику подготовились все районы города. Основные торжества собрали гостей и жителей Саранска на центральных площадях.

Краски счастливого детства

Советская площадь за несколько минут превратилась в одно сплошное произведение искусства. В роли художников — дети, вместо кисти и красок — разноцветные мелки. С раннего утра над рисунками трудились саранские школьники и детсадовцы. Стараниями малышей на асфальте появились яркие цветы, голуби и символ города — лиса.

«Отличное настроение с самого утра, хотя путь в Саранск был долгим. Мы всей семьей приехали из Темникова. Конечно, основная цель нашего визита навестить родственников, но было бы преступлением отказаться от возможности посмотреть концерт коллективов и всевозможные представления», — поделилась с ФАН гостья праздника Наталья.

Федеральное агентство новостей / Ирина Пятина

Молодецкие забавы

У Дома республики за оградительными лентами внимание прохожих привлекли мужчины в народных костюмах — члены федерации рубки шашкой «Казарла». На глазах у изумленных зрителей казаки устроили настоящее побоище. С каждым взмахом молодецкой руки из-под острого лезвия вылетали части лозы, каната, шапки и даже пластиковых бутылок. Впечатленные гости то и дело норовили подойти поближе, рискуя поплатиться за свое любопытство здоровьем. Рубка шашкой — спорт для сильных духом. Казаки шутят: смелые и ловкие есть и среди школьников. К занятиям допускаются даже дети от 12 лет.

«В основе спортивной рубки шашкой лежат национальные казачьи традиции владения клинком и конем, особенности костюма и элементов одежды. Победители соревнований определяются путем подсчета набранных баллов во всех видах состязаний. К примеру, лозу рубили еще до революции, а вот бутылка с водой — это «придумка» современных казаков», — рассказал корреспонденту куратор Федерации рубки шашкой «Казарла» в Поволжье Денис Оськин.

Федеральное агентство новостей / Ирина Пятина

По жизни — с песней

Яркий островок на Советской площади — целая выставка кукол в национальной одежде мордвы-мокши. Костюмы на них — уменьшенная копия нарядов авторов. Красная или зеленая рубаха с украшениями из бисера и объемным кокошником характерны для праздничного одеяния мордовок из Кадошкинского, Ковылкинского и Инсарского районов.

Село Адашево представляют солистки местного фольклорного ансамбля. В репертуаре голосистых селянок песни и частушки на мокшанском и русском языках.

«В нашем ансамбле нет профессиональных певиц. Только библиотекари, учителя, пенсионеры, есть и молодежь. Все очень любим мордовскую культуру и собираемся на разных праздниках. В нашем селе у каждой женщины и девушки есть такой наряд. Сегодня отличный день, чтобы всем гостям праздника показать наши обычаи. Настроение такое, что пляшу и пою с утра, не уставая», — приплясывая, поведала о своем участии в торжествах Татьяна Янгайкина.

Федеральное агентство новостей / Ирина Пятина

Большая сцена для маленьких и взрослых

А со сцены свои певческие и танцевальные способности демонстрировали самодеятельные и профессиональные коллективы. Взрослые ансамбли заменяли детские, на смену известным в Мордовии и за ее пределами исполнителям заступали молодые и подающие большие надежды таланты. Здесь же подводили итоги республиканских творческих состязаний.

Федеральное агентство новостей / Ирина Пятина

С каждым часом на улицах и площадях города появлялись различные площадки для взрослых и детей. Достойным завершением юбилейной программы стал праздничный салют.

Ранее ФАН писал о новой традиции, которая появилась в Мордовии в День России. Врио главы региона Артем Здунов изъявил желание встречаться с населением и обсуждать вопросы благоустройства.