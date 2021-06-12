Рубка шашкой и мордовские песни: Саранск отмечает День России и 380-летие

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 июня 22:43
22:42
Спорт
Прерванный матч сборных Дании и Финляндии продолжат в 21:30
22:41
Весь мир
Производители санитарных масок ЦАР вышли на акцию протеста к офису Всемирного банка
22:40
Общество
Прокуратура взялась за не заключившего договоры ДДУ застройщика из Калининграда
22:40
Спорт
Защитник Бельгии Менье забил второй гол в матче против России на ЧЕ
22:38
Весь мир
Данные ООН показали постепенное снижение числа нападений на гуманитарные конвои в ЦАР
22:36
Спорт
Финляндия одержала победу над Данией в матче чемпионата Европы
22:33
Спорт
Боярский похвалил сборную России за отказ вставать на колени перед играми ЧЕ
22:31
Весь мир
Президент Мали утвердил состав нового переходного правительства
22:25
Весь мир
Эфиопия опровергает заявление ООН о голоде на северо-востоке страны
22:25
Весь мир
Жители ЦАР в День России провели праздничное шествие с благодарностью в адрес Москвы
Все новости

Рубка шашкой и мордовские песни: Саранск отметил День России и 380-летие

  /   Обновлено: 12 июня 2021 22:34
Общество
Рубка шашкой и мордовские песни: Саранск отметил День России и 380-летие
Федеральное агентство новостей  /  Ирина Пятина

В День России столица Мордовии отметил свой 380-летний юбилей. К празднику подготовились все районы города. Основные торжества собрали гостей и жителей Саранска на центральных площадях.

Краски счастливого детства

Советская площадь за несколько минут превратилась в одно сплошное произведение искусства. В роли художников — дети, вместо кисти и красок — разноцветные мелки. С раннего утра над рисунками трудились саранские школьники и детсадовцы. Стараниями малышей на асфальте появились яркие цветы, голуби и символ города — лиса.

«Отличное настроение с самого утра, хотя путь в Саранск был долгим. Мы всей семьей приехали из Темникова. Конечно, основная цель нашего визита навестить родственников, но было бы преступлением отказаться от возможности посмотреть концерт коллективов и всевозможные представления», — поделилась с ФАН гостья праздника Наталья.

Рубка шашкой и мордовские песни: Саранск отмечает День России и 380-летие
Федеральное агентство новостей  / Ирина Пятина

Молодецкие забавы

У Дома республики за оградительными лентами внимание прохожих привлекли мужчины в народных костюмах — члены федерации рубки шашкой «Казарла». На глазах у изумленных зрителей казаки устроили настоящее побоище. С каждым взмахом молодецкой руки из-под острого лезвия вылетали части лозы, каната, шапки и даже пластиковых бутылок. Впечатленные гости то и дело норовили подойти поближе, рискуя поплатиться за свое любопытство здоровьем. Рубка шашкой — спорт для сильных духом. Казаки шутят: смелые и ловкие есть и среди школьников. К занятиям допускаются даже дети от 12 лет.

«В основе спортивной рубки шашкой лежат национальные казачьи традиции владения клинком и конем, особенности костюма и элементов одежды. Победители соревнований определяются путем подсчета набранных баллов во всех видах состязаний. К примеру, лозу рубили еще до революции, а вот бутылка с водой — это «придумка» современных казаков», — рассказал корреспонденту куратор Федерации рубки шашкой «Казарла» в Поволжье Денис Оськин.

Рубка шашкой и мордовские песни: Саранск отмечает День России и 380-летие
Федеральное агентство новостей  / Ирина Пятина

По жизни — с песней

Яркий островок на Советской площади — целая выставка кукол в национальной одежде мордвы-мокши. Костюмы на них — уменьшенная копия нарядов авторов. Красная или зеленая рубаха с украшениями из бисера и объемным кокошником характерны для праздничного одеяния мордовок из Кадошкинского, Ковылкинского и Инсарского районов.

Село Адашево представляют солистки местного фольклорного ансамбля. В репертуаре голосистых селянок песни и частушки на мокшанском и русском языках.

«В нашем ансамбле нет профессиональных певиц. Только библиотекари, учителя, пенсионеры, есть и молодежь. Все очень любим мордовскую культуру и собираемся на разных праздниках. В нашем селе у каждой женщины и девушки есть такой наряд. Сегодня отличный день, чтобы всем гостям праздника показать наши обычаи. Настроение такое, что пляшу и пою с утра, не уставая», — приплясывая, поведала о своем участии в торжествах Татьяна Янгайкина.  

Рубка шашкой и мордовские песни: Саранск отмечает День России и 380-летие
Федеральное агентство новостей  / Ирина Пятина

Большая сцена для маленьких и взрослых

А со сцены свои певческие и танцевальные способности демонстрировали самодеятельные и профессиональные коллективы. Взрослые ансамбли заменяли детские, на смену известным в Мордовии и за ее пределами исполнителям заступали молодые и подающие большие надежды таланты. Здесь же подводили итоги республиканских творческих состязаний.

Рубка шашкой и мордовские песни: Саранск отмечает День России и 380-летие
Федеральное агентство новостей  / Ирина Пятина

С каждым часом на улицах и площадях города появлялись различные площадки для взрослых и детей. Достойным завершением юбилейной программы стал праздничный салют.

Ранее ФАН писал о новой традиции, которая появилась в Мордовии в День России. Врио главы региона Артем Здунов изъявил желание встречаться с населением и обсуждать вопросы благоустройства.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Рубка шашкой и мордовские песни: Саранск отметил День России и 380-летие
россия мордовия день россии
Комментировать
Эксклюзив
«Женевское отступление» Байдена разгневало сенатора США
«Женевское отступление» Байдена разгневало сенатора США
Самое популярное
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Общество 76169 11 июня 2021
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Общество 71854 10 июня 2021
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Шоу-бизнес 70734 11 июня 2021
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Политика 55516 12 июня 2021
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
В Киеве отреагировали на слова Путина о перспективах членства Украины в НАТО
Армия 45425 10 июня 2021
В Киеве отреагировали на слова Путина о перспективах членства Украины в НАТО
Рейтинг@Mail.ru