УЕФА сообщил о стабилизации состояния Эриксена

Копенгаген, 12 июня. УЕФА сообщил о стабилизации состояния полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена. Заявление появилось в официальном Twiter-аккаунте организации.

Эриксен, потерявший сознание во время матча со сборной Финляндии, находится в госпитале, его состояние медики оценили как стабильное. После инцидента со спортсменом состоялось экстренное совещание при участии обеих команд и официальных лиц.

"После чрезвычайной медицинской ситуации с игроком сборной Дании Кристианом Эриксеном состоялось кризисное совещание с участием обеих команд и официальных лиц на матче. Мы сообщим дальнейшую информацию в 19:45 СЕТ.



Игрок доставлен в больницу. Его состояние стабилизировано", — УЕФА (@UEFAcom_ru) June 12, 2021

Под конец второго тайма датский полузащитник внезапно потерял сознание. Футболист находился в этом состоянии в течение десяти минут. Все это время медики делали ему непрямой массаж сердца прямо на газоне. В машину скорой помощи спортсмена отправляли уже в сознании.