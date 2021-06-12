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В ЛНР сообщили о присутствии ВСУ на участке разведения сил и средств

  /   Обновлено: 12 июня 2021 20:49
Новороссия
В ЛНР сообщили о присутствии ВСУ на участке разведения сил и средств
facebook.com/pressjfo.news  /  Операция объединенных сил

Луганск, 12 июня. Разведка ЛНР зафиксировала присутствие бойцов ВСУ на участке разведения сил противоборствующих сторон в районе населенного пункта Золотое в Донбассе.

Офицер пресс-службы оборонного ведомства республики Иван Филипоненко заявил, что военнослужащие ВСУ были замечены на участке разведения сил вблизи своих бывших позиций на линии соприкосновения.

«Вблизи населенного пункта Золотое отмечено нахождение трех военнослужащих 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ», — сказал он.

Филипоненко напомним, что это уже второй случай за неделю, когда бойцы ВСУ находятся на участках, где категорически запрещено военное присутствие любого характера. По его словам, это является грубейшим нарушением достигнутых договоренностей.

Ранее сообщалось, что ВСУ за минувшие сутки пять раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе. Во время обстрелов применялись гранатометы и стрелковое оружие.

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ЛНР всу фронт
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