Президент Аргентины поздравил россиян с государственным праздником

Буэнос-Айрес, 12 июня. Президент Аргентины Альберто Фернандес обратился к гражданам РФ и поздравил их с государственным праздником — Днем России.

В поздравительном обращении аргентинский лидер от лица всего народа поблагодарил РФ за помощь в борьбе с пандемией коронавируса. Фернандес подчеркнул, что российская наука позволила аргентинцам вакцинироваться препаратом от COVID-19 «Спутник V».

«Когда многие двери закрылись перед нами, двери России для нас открылись», — отметил президент.

Ранее сообщалось, что в Аргентину доставили первую партию сырья для изготовления «Спутника V». В южноамериканской стране вакцина будет выпускаться под названием «Спутник VIDA».