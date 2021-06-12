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Президент Аргентины поздравил россиян с государственным праздником

Политика
Президент Аргентины поздравил россиян с государственным праздником
wikipedia.org  /  Ministerio de Economía de la Nación / CC BY 4.0

Буэнос-Айрес, 12 июня. Президент Аргентины Альберто Фернандес обратился к гражданам РФ и поздравил их с государственным праздником — Днем России.

В поздравительном обращении аргентинский лидер от лица всего народа поблагодарил РФ за помощь в борьбе с пандемией коронавируса. Фернандес подчеркнул, что российская наука позволила аргентинцам вакцинироваться препаратом от COVID-19 «Спутник V».

«Когда многие двери закрылись перед нами, двери России для нас открылись», — отметил президент.

Ранее сообщалось, что в Аргентину доставили первую партию сырья для изготовления «Спутника V». В южноамериканской стране вакцина будет выпускаться под названием «Спутник VIDA».

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россияне аргентина день россии
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