Военнослужащие ЗВО в ходе конкурса поборются за звание лучшей роты РХБЗ

Москва, 12 июня. Военнослужащие общевойсковой армии Западного военного округа принимают участие в конкурсе на звание лучшей роты радиационной, химической и биологической защиты.

В сообщении Минобороны РФ говорится, что в ходе соревнований будет проверяться уровень профессиональной подготовки специалистов, которые сдадут контрольные зачеты по сбору и первичному анализу грунта и воздуха на уровень зараженности, а также проведут обеззараживание различных территорий с помощью спецсредств.

Отмечается, что в ходе конкурса военные также отработают нормативы по огневой подготовке и отразят атаку разведывательно-диверсионных групп условного противника.

Всего в мероприятии задействованы свыше 500 специалистов войск РХБЗ общевойсковой армии ЗВО и около 100 единиц специальной техники.

Ранее сообщалось, что подразделения войск РХБЗ Южного военного округа (ЮВО) обработали специальным раствором полигоны в рамках подготовки к новому учебному периоду.