Потерявший сознание на поле футболист Кристиан Эриксен пришел в себя

Копенгаген, 12 июня. Датский игрок Кристиан Эриксен пришел в себя после падения на поле в ходе матча с Финляндией.

Журналисты увидели, как он поднял руку и показал, что все в порядке. В этот момент Эриксена уносили с поля врачи скорой помощи. Футболист находился без сознания 10 минут, медики делали ему непрямой массаж сердца прямо на газоне.

Ранее стало известно о падении Кристиана Эриксена во время матча между сборными Дании и Финляндии на Евро-2020. Футболист потерял сознание на стадионе «Паркен» в Копенгагене.