Косметолог из Британии объяснил причины появления белых пятен на ногтях

Лондон, 12 июня. Специалист в области косметологии Валери Мэн рассказала, о каких проблемах в организме человека могут рассказать белые пятна на ногтях.

Эксперт сообщила, что одной из самых распространенных проблем с ногтями является появление на них белых пятен или полос. Она подчеркнула, что заболевание носит название лейконихия.

Косметолог отметила, что белые пятна на ногтях могут появиться по причине аллергии или грибковой инфекции. Проблемы с ногтями могут начаться из-за полученных травм, например, от ударов о какую-либо поверхность.

Иногда такие пятна могут быть следствием болезни почек. Однако иногда они проявляются,как реакция на принимаемые лекарственные препараты.

Ученые из США назвали ранние симптомы развивающейся болезни Альцгеймера. Они рассказали, что спутанность сознания, потеря памяти и трудности с рутинными делами могут свидетельствовать о развитии заболевания.