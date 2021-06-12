Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 июня 21:13
21:11
Общество
Рубка шашкой и мордовские песни: Саранск отмечает День России и 380-летие
21:11
Шоу-бизнес
Выходка Ксении Собчак на премии Муз-ТВ возмутила Андрея Разина
21:11
Спорт
Прерванный матч сборных Дании и Финляндии продолжат в 21:30
21:04
Происшествия
СК начал проверку после падения мэра Кисловодска с электросамоката
21:02
Шоу-бизнес
Гвен Стефани вновь выйдет замуж в 51 год
21:00
Происшествия
Мэра Кисловодска госпитализировали после падения с электросамоката
21:00
Экономика
Аналитики МЭА оценили перспективы восстановления спроса на нефть
21:00
Спорт
Матч Дании и Финляндии на Евро-2020 перенесли на 13 июня
21:00
Общество
Саммит президентов, оппозиция, Евро-2020: «Петербургский уикенд» подвел итоги недели
20:59
Весь мир
Протесты в Омане могут стать «звоночком» для других стран Персидского залива
Все новости

Один человек погиб в результате стрельбы на улице в Чикаго

  /   Обновлено: 12 июня 2021 20:23
Происшествия
Один человек погиб в результате стрельбы на улице в Чикаго
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Вашингтон, 12 июня. Неизвестные устроили стрельбу на улице в Чикаго, один человек погиб, девять получили ранения различной степени тяжести, передает местная полиция.

По предварительным данным, огонь открыли двое мужчин. Злоумышленники скрылись с места преступления, в настоящий момент их разыскивают правоохранительные органы. Других подробностей пока не приводится.

Полицейские сообщили о 12 пострадавших в результате стрельбы в американском Остине. Информации о погибших не поступало. Личности стрелявших устанавливаются.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Один человек погиб в результате стрельбы на улице в Чикаго
стрельба полиция чикаго
Комментировать
Эксклюзив
Рубка шашкой и мордовские песни: Саранск отмечает День России и 380-летие
Рубка шашкой и мордовские песни: Саранск отмечает День России и 380-летие
Самое популярное
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Общество 71835 11 июня 2021
Украинец рассказал правду, что в его стране думают о России и ситуации с Крымом
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Общество 71157 10 июня 2021
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Шоу-бизнес 68990 11 июня 2021
Бузова подверглась нападкам коллег после выступления во МХАТе
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
Политика 54962 12 июня 2021
Поздравление россиян вывело из себя украинского журналиста
В Киеве отреагировали на слова Путина о перспективах членства Украины в НАТО
Армия 45106 10 июня 2021
В Киеве отреагировали на слова Путина о перспективах членства Украины в НАТО
Рейтинг@Mail.ru