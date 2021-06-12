Один человек погиб в результате стрельбы на улице в Чикаго

Вашингтон, 12 июня. Неизвестные устроили стрельбу на улице в Чикаго, один человек погиб, девять получили ранения различной степени тяжести, передает местная полиция.

По предварительным данным, огонь открыли двое мужчин. Злоумышленники скрылись с места преступления, в настоящий момент их разыскивают правоохранительные органы. Других подробностей пока не приводится.

Полицейские сообщили о 12 пострадавших в результате стрельбы в американском Остине. Информации о погибших не поступало. Личности стрелявших устанавливаются.