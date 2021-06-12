Потерявшего сознание Кристиана Эриксена увезли на скорой со стадиона

Копенгаген, 12 июня. Упавшего без чувств во время матча со сборной Финляндии футболиста из Дании Кристиана Эриксена срочно увезли на скорой со стадиона.

Потерявшего сознание во время игры группового этапа футболиста сборной Дании попытались реанимировать прямо на поле. Медики сделали пострадавшему непрямой массаж сердца, после чего срочно унесли на носилках и отправили на скорой в больницу.

Из записи трансляции видно, что игрок не получал никаких травм. Он упал после того, как партнер выбросил ему мяч из аута. Товарищи по команде окружили потерявшего сознание Эриксена и помогли унести с поля, прикрывая ширмами и флагами, в том числе сборной Финляндии. Матч был приостановлен. Болельщиков попросили оставаться на местах до сообщения официальной информации.