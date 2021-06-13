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Моральная поддержка и борьба с выгоранием: Оксана Федорова о конкурсе красоты ФСИН

Общество
Моральная поддержка и борьба с выгоранием: Оксана Федорова о конкурсе красоты ФСИН
из личного архива Оксаны Федоровой  / 

Конкурсы красоты в определенной мере морально поддерживают девушек, связавших свою судьбу с работой в такой непростой сфере, как уголовно-исправительная система. Такое мнение в беседе с ФАН выразила российская телеведущая, победительница конкурсов «Мисс Россия» и «Мисс Вселенная» Оксана Федорова.

«Для тех, кто работает в системе ФСИН, стресс, ежедневные переживания и необходимость всегда быть в форме ведут к эмоциональному и профессиональному выгоранию. В этом плане конкурс красоты — прекрасный источник позитивных эмоций, возможность раскрыться в непривычном для ежедневной рутины ракурсе и проявить свои творческие способности», — говорит телеведущая.

Моральная поддержка и борьба с выгоранием: Оксана Федорова о конкурсе красоты ФСИН
fsin.gov.ru  / Пресс-бюро ФСИН России

Рассуждая о том, что красота порой помогает пережить сложные времена, Федорова приводит в пример российскую драму «Жги!» режиссера Кирилла Плетнева. Сюжет фильма, по ее мнению, лишь подтверждает истину, что каждый из нас способен раскрыть свои природные таланты, а настоящему искусству есть место даже в тюремной колонии.

«В первую очередь, все мы люди и каждый мечтает о счастье. Для девушек же возможность проявить свою красоту и творчество — это источник радости и вдохновения независимо от места работы», — заключает победительница ряда состязаний.

Напомним, что за победу в конкурсе «Мисс УИС — 2021» боролись 12 сотрудниц Федеральной службы исполнения наказаний из разных регионов страны. Титул лучшей из лучших достался Татьяне Грицаенко из Саратовской области, которая призналась, что участие в соревновании было ее мечтой.

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Моральная поддержка и борьба с выгоранием: Оксана Федорова о конкурсе красоты ФСИН
Моральная поддержка и борьба с выгоранием: Оксана Федорова о конкурсе красоты ФСИН
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