Моральная поддержка и борьба с выгоранием: Оксана Федорова о конкурсе красоты ФСИН

Конкурсы красоты в определенной мере морально поддерживают девушек, связавших свою судьбу с работой в такой непростой сфере, как уголовно-исправительная система. Такое мнение в беседе с ФАН выразила российская телеведущая, победительница конкурсов «Мисс Россия» и «Мисс Вселенная» Оксана Федорова.

«Для тех, кто работает в системе ФСИН, стресс, ежедневные переживания и необходимость всегда быть в форме ведут к эмоциональному и профессиональному выгоранию. В этом плане конкурс красоты — прекрасный источник позитивных эмоций, возможность раскрыться в непривычном для ежедневной рутины ракурсе и проявить свои творческие способности», — говорит телеведущая.

fsin.gov.ru / Пресс-бюро ФСИН России

Рассуждая о том, что красота порой помогает пережить сложные времена, Федорова приводит в пример российскую драму «Жги!» режиссера Кирилла Плетнева. Сюжет фильма, по ее мнению, лишь подтверждает истину, что каждый из нас способен раскрыть свои природные таланты, а настоящему искусству есть место даже в тюремной колонии.

«В первую очередь, все мы люди и каждый мечтает о счастье. Для девушек же возможность проявить свою красоту и творчество — это источник радости и вдохновения независимо от места работы», — заключает победительница ряда состязаний.

Напомним, что за победу в конкурсе «Мисс УИС — 2021» боролись 12 сотрудниц Федеральной службы исполнения наказаний из разных регионов страны. Титул лучшей из лучших достался Татьяне Грицаенко из Саратовской области, которая призналась, что участие в соревновании было ее мечтой.