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Позитивный такой пиар: российский политолог о конкурсе красоты ФСИН

Общество
Позитивный такой пиар: российский политолог о конкурсе красоты ФСИН
fsin.gov.ru  /  Пресс-бюро ФСИН России

В Москве выбрали самую красивую сотрудницу Федеральной службы исполнения наказаний. В борьбе за титул финалистки продемонстрировали профессиональные знания и навыки, а также блеснули творческими талантами и, конечно же, обаянием.

ФАН связался с петербургским политологом Инной Ветренко и узнал, насколько подобные соревнования уместны в серьезной государственной сфере.

«Конкурсы красоты стали, скажем так, повседневным делом во всех сферах: и в армии их проводят, и в правоохранительных структурах. Почему УФСИН должен быть исключением? Я ничего здесь особенного не вижу. <…> Что касается оценки, то там, помимо внешних данных, еще и интеллектуальные составляющие проверяют», — рассуждает эксперт.

По ее мнению, подобные мероприятия вовсе не подрывают авторитет серьезной отрасли, а, напротив, смягчают строгость и чопорность, с которой ее работники ассоциируются у широкого круга людей. Другой полезный эффект кроется в следующем: непривычные для армии или уголовно-исполнительной системы, но популярные у массовой аудитории конкурсы красоты способны пробудить интерес к профессии у молодых россиянок.

«Это всегда, между прочим, работает как своего рода реклама. Как с военной сферой или сферой летной, где девушек стало очень много. <…> Конечно, это привлечение интереса и позитивный такой пиар», — подытожила Инна Ветренко.

Как ранее писал ФАН, за право быть самой обаятельной и привлекательной боролись 12 сотрудниц ФСИН из разных регионов страны. Победу одержала Татьяна Грицаенко из Саратовской области, которая призналась, что участие в конкурсе было ее мечтой.

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Позитивный такой пиар: российский политолог о конкурсе красоты ФСИН
Позитивный такой пиар: российский политолог о конкурсе красоты ФСИН
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