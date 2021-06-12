Киев, 12 июня. Тарифы на услуги ЖКХ на Украине с мая 2020 года по май текущего года возросли в общей сложности на 35%. Об этом свидетельствуют данные украинского госстата.

Наиболее существенный рост в годовом измерении показали цены на природный газ — на 161%. Также в числе лидеров оказались электроэнергия (+36,6% за год) и канализация (+17,5% за год), сообщает ИА REGNUM.

Согласно данным, на начало мая задолженность украинцев по оплате за поставки природного газа достигла 28,6 млрд грн, тепловой энергии и горячей воды — 25,4 млрд грн, поставку и распределение электроэнергии — 7,6 млрд грн, также отметило ведомство.

В настоящее время Украина превратилась в зоопарк, а во власть пришли худшие из худших. Такое заявление озвучила украинская актриса и телеведущая Снежана Егорова.