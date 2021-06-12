Сборная России выразила поддержку команде Дании в связи с произошедшим с Эриксеном

Москва, 12 июня. Российская национальная команда выразила слова поддержки сборной Дании в связи с произошедшим на поле с полузащитником Кристианом Эриксеном.

Датский футболист потерял сознание под конец первого тайма в противостоянии с финляндской национальной командой в рамках чемпионата Европы. Российская сборная выразила надежду, что со спортсменом все будет хорошо.

«Наши мысли с Кристианом Эриксеном, сборной Дании и итальянского «Интера». Надеемся, что все обойдется», — сообщается в пресс-службе команды.

Начало группового этапа Евро-2020 завершилось инцидентом. Полузащитнику датской команды стало плохо. Выбежавшие на поле врачи в течение 15 минут оказывали реанимационные мероприятия.