Военные возложили цветы к братской могиле советских солдат на Балтийской косе

Москва, 12 июня. Представители командования флотом и ветераны войны почтили память павших советских солдат у братской могилы в поселке Коса.

Памятная церемония приурочена к 76-й годовщине высадки морского десанта советских войск на косу Фрише-Нерунг, сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Мероприятия начались с возложения цветов. Затем участники открыли закладной камень на «Алее Славы», где в память о советских воинах высадили 27 саженцев деревьев. Завершилась церемония концертом агитбригады Дома офицеров Балтийского гарнизона.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее анонсировал создание портала «Память народа. Лента военной истории Отечества». Этот сайт будет содержать документы о всех войнах с участием России. Кроме того, как сообщает сайт 360tv.ru, к 80-летию Победы в Подмосковье возведут главный музей Вооруженных сил РФ.