Зарубежные ученые предупредили о неравномерном росте внутреннего ядра Земли

Вашингтон, 12 июня. Диаметр внутреннего ядра Земли увеличивается почти на миллиметр каждый год, заявили зарубежные ученые.

Это происходит в результате затвердевания жидкой части внешнего ядра на границе с внутренним. При этом весь процесс протекает неравномерно. Как оказалось, под некоторыми частями света ядро нарастает быстрее.

По словам специалистов, восточная половина ядра Земли под индонезийским морем Банда накапливает на 60% больше твердых частиц, чем та половина, которая расположена под Бразилией. Предполагается, что данный процесс может изменять силу магнитного поля планеты.

Ранее стало известно, что древняя планета Тейя может находиться в недрах Земли. По утверждению геофизиков, Тейя действительно существовала.