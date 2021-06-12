Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча Евро-2020

Копенгаген, 12 июня. Член сборной Дании Кристиан Эриксен упал без сознания во время игры против команды из Финляндии на чемпионате Европы.

Начало первого для команд — участниц группы B матча на Евро-2020 обернулось инцидентом на поле. Полузащитник датской сборной Кристиан Эриксен потерял сознание во время игры. Врачи проводят реанимационные действия, чтобы привести спортсмена в чувства. Ролик появился в Сети.

Инцидент произошел на стадионе «Паркен» в Копенгагене. Полузащитнику стало плохо во время первого тайма игры против команды из Финляндии. В настоящий момент решается вопрос о необходимости продолжить или окончательно остановить матч.