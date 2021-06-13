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Бывший депутат Рады заявил, что «неадекватность» киевских властей позорит Украину

Украина
Бывший депутат Рады заявил, что «неадекватность» киевских властей позорит Украину
Федеральное агентство новостей  / 

Официальный Киев не собирается признавать никаких договоренностей по Украине, которые могут быть достигнуты на переговорах президентов России и США в Швейцарии. Бывший депутат Верховной рады, политик Алексей Журавко в интервью ФАН заявил, что Украина сегодня находится не в том положении, чтобы диктовать какие-то условия.  

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не допустит договоренностей по поводу его государства без его участия в любом формате, в том числе на встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Украинский дипломат назвал такую политику Банковой жесткой и принципиальной.

«Абсолютно железное правило, которое мы внедряем: никаких договоренностей об Украине без Украины. Поэтому меня абсолютно не волнует, о чем президент Байден будет говорить с президентом Путиным. Но мы не допустим и не будем воспринимать никаких договоренностей, достигнутых в любом формате относительно Украины за нашей спиной, без нас. Это жесткая и принципиальная позиция», — сказал Кулеба.

Бывший депутат Рады заявил, что «неадекватность» киевских властей позорит Украину
wikipedia.org  / Едуард Крижанівський / Фото пресс-служби міністерства закордонних справ України / CC BY-SA 4.0

Также он рассказал, что визит президента Владимира Зеленского в США и встреча с американским лидером Джо Байденом планируется на конец июля, а Министерство иностранных дел Украины работает над тем, чтобы визит украинского лидера был максимально результативным. Кулеба отметил, что украинская делегация будет большая, поскольку планируется обсудить вопросы различного характера.

«Я думаю, что будет очень большая делегация, потому что очень широкая повестка дня, много вопросов. Мы очень тщательно готовим этот визит. Мы уже начали его готовить», — указал украинский дипломат.

Политик Алексей Журавко в интервью Федеральному агентству новостей оценил заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. По его словам, киевские власти настолько вышли из-под контроля, что сегодня пытаются «укусить» собственного «хозяина» в лице США.

«Есть такая поговорка: «Дурень думкою багатіє» (дурак мыслью богатеет. — Прим. ФАН)». Это насколько же нужно быть неадекватным человеком, чтобы такие вещи заявлять. Украину никто даже спрашивать не будет, особенного после того, как США ставят киевским властям различного рода задачи: что делать, с кем воевать, кому платить, как относиться к своим соседям. Вашингтон считает, что Украина — собачка. У американцев есть такая поговорка: «Собакой командует хвост». Сегодня киевские власти, наверное, подумали, что могут командовать США. Я назвал бы заявление Кулебы очередным информационным поводом, который способен только рассмешить Запад», — сказал собеседник ФАН.

Бывший депутат Рады заявил, что «неадекватность» киевских властей позорит Украину
facebook.com  / avzhuravko

Кроме того, как отметил бывший депутат Рады, Украиной сегодня управляют неадекватные люди, позорящие страну.   

«Что касается России, то Москва не будет спрашивать у Зеленского или других каких-то украинских политиков, с кем ей вести переговоры. Своим заявлением Кулеба в очередной раз опозорил все украинское государство, которого на сегодняшний день фактически не существует. Это большая трагедия. Сегодня Украиной управляют неадекватные люди, которых привели во власть Соединенные Штаты», — резюмировал Алексей Журавко.

Тарифы на услуги ЖКХ на Украине с мая 2020 года по май текущего года возросли в общей сложности на 35%. Наиболее существенный рост показали цены на природный газ: стоимость голубого топлива выросла на 161%.

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Все новости / Украина / Бывший депутат Рады заявил, что «неадекватность» киевских властей позорит Украину
россия сша украина журавко
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