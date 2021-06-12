Протесты в Омане могут стать «звоночком» для других стран Персидского залива

В Омане разразились масштабные протесты, в ходе которых люди вышли на улицы городов по всей стране, выступая против безработицы и экономических проблем.

На фоне волнений руководство страны пообещало предоставить 32 тысячи рабочих мест, однако кардинальным образом на положение султаната это не повлияло. Да и в целом с приходом к власти монарха Хейсама бин Тарика Аль Саида в начале 2020 года в стране постепенно начали проводиться экономические реформы, которые далеко не всегда находят поддержку у народа.

Международная редакция ФАН разбиралась, как экономическая стабильность Омана оказалась под угрозой и почему это может отразиться на прочих государствах региона.

Разгоревшиеся беспорядки

23 мая в северном портовом городе Сохар граждане устроили небольшую акцию протеста против безработицы у здания министерства труда. В результате некоторые демонстранты были арестованы, полиция применила в отношении митингующих слезоточивый газ.

На следующее утро в Сохаре и других городах по всей стране вспыхнули новые, более масштабные протесты. Они стали не только ответом на репрессии полиции, но и проявлением солидарности с требованиями предоставить рабочие места и обеспечить большую политическую подотчетность.

#Oman : Videos continue to emerge of protests over jobs in Sohar - rare challenge to authorities at street level #صحار_الان pic.twitter.com/AuFpGvThwd — sebastian usher (@sebusher) May 26, 2021

Забастовки прошли в таких городах, как Салала, Рустак, Ибри, Низва и Сур и затянулись на несколько дней.

Протестов такого масштаба не наблюдалось в стране со времен Арабской весны 2011 года, когда демонстранты по всему султанату вышли на улицы для участия в шествиях и мирных сидячих забастовках. К слову, десять лет назад города Сохар и Салала также стали наиболее горячими точками.

BREAKING Fresh protests are confirmed to have started in Salalah about an hour ago, around 6pm Oman time. These follow on from the women's protest there earlier today. The men are chanting 'where is the gas and oil' and also about jobs #صلاله_الان pic.twitter.com/6WTI9DihGm — Phil Miller (@pmillerinfo) May 27, 2021

Одним из задержанных в ходе нынешних акций стал известный активист и лидер протестного движения в Сохаре Ибрагим Балуши, арестованный 26 мая. Правозащитника освободили 2 июня, ему пришлось подписать письменное обязательство не участвовать в демонстрациях и не призывать к протестам в социальных сетях.

Несмотря на массовый характер акций неповиновения, требования недовольных граждан были едиными. Во-первых, оманцы призывали бороться с безработицей и снижением заработных плат — обе проблемы были вызваны последствиями пандемии COVID-19 и замедленным темпом реализации экономических реформ в султанате.

Во-вторых, протестующие требовали отмены налогов, в том числе НДС, введенного в апреле в размере 5%. В-третьих, оманцы просили от руководства страны введения более серьезных мер ответственности за коррупцию.

К 28 мая протесты по большей мере стихли, а в начале июня значительная часть задержанных вышла на свободу. Тем не менее волнения стали серьезным звонком для султана Хейсама бин Тарика Аль Саида.

Растущее недовольство

После падения цен на нефть в 2014 году соотношение государственного долга Омана к ВВП выросло с 15% в 2015 году до 80% в 2020 году. При этом планы правительства по диверсификации доходов от нефти и сокращению расходов на раздутый государственный сектор зашли в тупик.

«Экономика Омана, которая испытывала трудности до 2019 года из-за чрезмерной зависимости от углеводородов и высокого уровня долга, подверглась двойным потрясениям, вызванными глобальной пандемией и падением цен на нефть», — считает Ясмина Абуззахур, приглашенный научный сотрудник Брукингского института.

Также примечательно, что Оман, чьи нефтяные ресурсы могут быть истощены через 25-30 лет при уровне добычи 2019 года, тратит около четверти своего бюджета на военные расходы. Это третий показатель в мире сразу после Эритреи и Ливии.

Oman is trying to chart a path to financial sustainability, but citizens believe the government's economic reforms will not be adequate. https://t.co/GHeO5vUw1x via @SCastelier — Al-Monitor (@AlMonitor) June 10, 2021

На протяжении своего полувекового правления бывший правитель Омана Кабус бин Саид Аль Саид потратил миллиарды долларов на британское оружие и оборудование для наблюдения, включая контракт на сумму около 3,5 миллиона долларов на 20 истребителей.

Меры по борьбе с безработицей

На этом фоне недовольство граждан нехваткой рабочих мест и снижением доходов более чем логично. По данным Всемирного банка, в 2019 году уровень безработицы в султанате составил примерно 49%. В качестве одной из мер, призванных повысить занятость населения, власти Омана выбрали борьбу с засильем трудовых мигрантов. Согласно статистике, в 2019 году в государственном секторе 42% рабочих мест было занято иностранцами, а в частном — целых 86%.

В апреле 2020 года руководство страны потребовало от правительственных компаний ускорить процесс трудоустройства граждан Омана. Министерство финансов призвало предприятия государственного сектора до июля 2021 года разработать графики назначения оманцев на должности, в том числе руководящие, вместо иностранных сотрудников.

Oman urges public firms to speed up replacing foreigners with citizens https://t.co/bwUsqFk00Rعمان تلجأ الى التوطين في الشركات بدل الاجانب — A_ALMARRI (@AALMARRI2013) April 30, 2020

Кроме того, Маскат недавно принял законы, согласно которым найм иностранных работников стал более затратным. В стране также разработали общенациональные программы профессиональной подготовки для устранения пробелов в навыках у граждан Омана.

Пандемия COVID-19 уже привела к тому, что многие приезжие потеряли работу и покинули султанат. Это позволило оманским гражданам занять часть рабочих мест в авиации, туризме и сфере услуг. Статистика Всемирного банка гласит, что число иностранцев в частном секторе Омана сократилось на 14% в период с 2020 по 2021 годы.

Однако в стране по-прежнему проживает порядка 1,4 миллиона иностранцев, при том что население султаната достигает 4,6 миллиона человек. Ситуация усугубляется нежеланием многих работодателей нанимать на работу соотечественников.

«Наше поколение расплачивается за ошибки, допущенные за последние десятилетия. Правительство еще 25 лет назад знало, что безработица будет проблемой. Они знали и ничего не делали. Если бы моя семья позволила мне, я бы протестовал на улицах. Говорят, что оманцы не квалифицированы, но я в это не верю. Я думаю, что главная причина в том, что они эксплуатируют этих рабочих-мигрантов. С оманцами они не смогут так вести себя», — считает выпускница местного ВУЗа Сара.

Призывы прекратить систематические увольнения оманцев стали актуальной темой еще в марте, когда были сокращены сотни сотрудников «Бюро геофизической разведки» (BGP), дочерней компании China National Petroleum Co (CNPC).

В ответ Генеральная федерация трудящихся Омана раскритиковала изменения, вносимые в трудовое законодательство страны. Местные профсоюзы организовали мирные протесты в апреле, но они остались незамеченными.

#يحدث_الآن



عمال بي جي بي ف تجمع السلمي بمطالبات الحقوق من قلب الحدث



كان الله في عونكم #عمال_BGP_يستغيثون

#عمال_BGP_يستغيثون pic.twitter.com/ggaAEBwmIc — ‏ﺎمـٰٓ،سْـ????ـآآلمـٰٓ ???????? (@um_salim2020) April 11, 2021

Инициативы нового султана

Уже в разгар майских протестов султан Хейсам бин Тарик ответил на требования демонстрантов обещанием обеспечить 32 тысячи рабочих мест для оманцев в течение 2021 года. Однако большинство из них уже были частью годового экономического плана на текущий год.

Из этих обещанных рабочих мест только 2 000 будут доступны незамедлительно. И это лишь временные контракты на военных и гражданских должностях, а не в основных отраслях промышленности Омана, таких как нефть и газ.

#Oman's Sultan announces new directives to create up to 32,000 full and part-time government jobs, according to Oman's state news agency. These will include government subsidies for those entering the workforce for the first time.https://t.co/rK7t76Vqsh — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) May 26, 2021

Обещания о выделении государственных средств, объявленные наряду с рабочими местами, носят разрозненный и ограниченный характер. Они мало способствуют удовлетворению основных требований протестующих.

В начале года правитель Омана одобрил новый пятилетний план и бюджет, в котором предусматривались сокращение государственных расходов и привлечение средств для погашения госдолга. Для народа султаната это означало постепенную отмену субсидий на коммунальные услуги, такие как электричество и вода, что вызвало широкую критику и даже сопротивление со стороны членов законодательного органа страны — Меджлиса Аш-Шура.

أطالب بوقف قرار رفع الدعم عن الكهرباء والماء لما له من أضرار إجتماعية واقتصادية ورفع رسالة لصاحب الجلالة السلطان المعظم بهذا الخصوص وكذلك المطالبة بتفعيل صلاحيات المجلس وادواته الرقابية بما يمكن المجلس من القيام بدوره في خدمة الوطن والمواطن. — عبدالله المشهور باعمر (@abdullahalmass4) December 28, 2020

Султан провел широкомасштабные реформы в административной структуре государства в рамках серии указов 2020 года и издал новое распоряжение о работе парламента Омана в январе 2021 года.

Хотя эти инициативы были направлены на то, чтобы обеспечить более подотчетное и технократическое управление в султанате, руководство Омана подвергается критике из-за слабости законодательной власти по отношению к исполнительной, недостаточного уровня прозрачности и отсутствия консультаций при принятии таких важных решений, как, например, введение НДС.

Султану предстоит сосредоточиться на улучшении экономических условий, продвижении туризма и дальнейшей диверсификации экономики. Вероятно, оманскому монарху придется встать на путь политической либерализации для более эффективной работы государственного аппарата.

А как у соседей?

Даже если у Омана меньше возможностей для успешного реформирования экономики, чем у его более богатых соседей, тонкий баланс между ограничением государственных расходов и созданием экономических возможностей для молодежи «обнажает» дилемму, стоящую перед другими странами Персидского залива.

Эти государства построили свою экономику на нефти и закрепили свои социальные контракты и безопасность за счет государственной щедрости, финансируемой нефтедолларами. Но глобальные тенденции к альтернативной энергетике предвещают не столь отдаленное будущее, когда спрос на ископаемое топливо будет снижаться, а молодежь, привыкшая к определенному образу жизни, вступит в трудоспособный возраст.

#Oman unrest is harbinger for other #Gulf petrostates that need to diversify to create jobs for legions of young people.⁰- Al Jazeera https://t.co/qDj79wPLdB — Khalil Jahshan (@KhalilEJahshan) June 11, 2021

Как и Оман, Саудовская Аравия сталкивается с острой проблемой создания рабочих мест для молодежи. Половина населения королевства моложе 25 лет, и почти 60% всех нетрудоустроенных граждан страны моложе 30 лет. Хотя безработица среди этого слоя населения в последние годы снизилась, она по-прежнему колеблется на уровне 28%.

Диверсификация экономики и создание рабочих мест в частном секторе для молодых граждан страны, где две трети населения трудоустроены государством, является центральным элементом концепции Vision 2030 — плана преобразования экономики королевства, отстаиваемого фактическим лидером страны, наследным принцем Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом.

Только к концу этого десятилетия Саудовская Аравия должна будет создать 4,5 миллиона рабочих мест. Чтобы ускорить этот процесс, монарх объявил в марте о программе, предполагающей инвестирование 3,2 триллиона долларов в саудовскую экономику к 2030 году.

«Саудизация» является краеугольным камнем Vision 2030. Поскольку 75% рабочих в стране являются иностранцами, правительство предприняло активные усилия по «заполнению» должностей в различных секторах — от розничной торговли и образования до таксомоторного бизнеса — гражданами Саудовской Аравии.

#WATCH: #SaudiArabia's Crown Prince Mohammed bin Salman explains how #Vision2030 has had a positive impact on employment in the Kingdom during TV interview (Video: @AlArabiya) https://t.co/NceobaXsjT pic.twitter.com/TCwvee1Bwc — Arab News (@arabnews) April 27, 2021

Как отмечает эксперт по странам Персидского залива Адель Хамаизия, подобные изменения связаны не только с созданием рабочих мест, но и с переменой психологии. Традиционно в королевстве саудовцы занимали в основном руководящие посты.

«В то время как молодые люди приходят к мысли о возможности занимать должности, которые могут не обещать впечатляющих статусов, во многих областях занятости сохраняется постоянное несоответствие заработной платы и навыков», — сказал он.

Таким образом, задача убедить молодых людей соглашаться на работу, выполняемую мигрантами, говорит о том, что уход экономики, зависимой от нефти и государственных расходов, потребует участия не только правительств, но и граждан стран стран Персидского залива.

Опыт Египта

Удивительно, но опыт Египта, далеко не самой богатой арабской страны, может послужить неким примером для Омана на пути к восстановлению экономики. Международный валютный фонд (МВФ) высоко оценил усилия республики по «поддержанию макроэкономической стабильности во время пандемии при одновременной защите необходимых социальных расходов, затрат на здравоохранение и осуществлении ключевых структурных реформ». Это как раз тот баланс, в котором нуждается Маскат.

«Экономика Египта продемонстрировала устойчивость, а последствия кризиса COVID-19 были смягчены быстрым и сбалансированным политическим ответом властей», — говорится в докладе организации.

Экономика республики была единственной в регионе — и одной из немногих в мире, наряду с Китаем, — которая выросла во время пандемии на 2,8%. Это особенно удивительно, учитывая зависимость Египта от таких отраслей, как туризм.

Каир также извлек выгоду из расширения региональных и международных торгово-экономических связей. Маскату тоже следует активнее развивать региональное сотрудничество с разными странами, в том числе посредством Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

В 2020 году Египет получил шестой транш 12-миллиардного кредита МВФ, выделение которого финансовая организация одобрила в 2012 году. Эта помощь была ориентирована на поддержку начатой правительством трехлетней программы экономических реформ. Они предусматривали отказ от госдотаций продуктовой корзины и энергоносителей, курс на полный отказ от субсидий.

Пакеты экономических реформ почти всегда включают определенную степень жесткой экономии, чтобы сократить раздутую бюрократию и бюджеты, повысить прозрачность и позволить обычно неразвитому частному сектору создавать рабочие места. Поэтому путь, на который встал Оман, имеет свои перспективы.

Очевидно, что люди хотят как можно скорее избавиться от экономической бесхозяйственности, но прогресс занимает годы. Реформы и программы жесткой экономии редко пользуются популярностью у народа, однако результаты не приходят быстро и без проблем.