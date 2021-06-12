Пашинян заявил о возвращении 15 армянских военных после плена в Азербайджане

Ереван, 12 июня. Военнослужащие, которые находились в плену в Азербайджане, пересекли границу Армении и возвращаются домой, заявил и.о. армянского премьер-министра Никол Пашинян.

Недавно стало известно, что Баку согласился передать 15 армянских военнослужащих в обмен на карты минных полей в Агдамском районе. Эту договоренность реализовали на азербайджано-грузинской границе 12 июня в присутствии представителей Грузии.

Ранее сообщалось, что Пашинян заявил о продолжении активного сотрудничества Еревана с Москвой по вопросам, касающихся конфликта между Арменией и Азербайджаном. По его словам, Россия помогает стране шаг за шагом приближаться к окончательному разрешению ситуации.