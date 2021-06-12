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В День России на Якорной площади в Кронштадте подняли флаг

ФАН-ТВ
В День России на Якорной площади в Кронштадте подняли флаг

В день принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации три цвета — синий, красный и белый — выглядят особенно торжественно.

В честь праздника на Якорной площади провели флешмоб: молодые люди подняли над головой листы картона, чтобы получился триколор. Так кронштадтцы отметили торжественную дату.

«Якорная площадь олицетворяет государственность в таком маленьком масштабе, потому что здесь присутствуют все символы наши: и православный Морской собор, Главный храм Военно-морского флота, один из героев — адмирал Макаров, который и защитником был, и радетелем за Россию. И сама площадь наполнена такими историческими событиями. И сам Кронштадт олицетворяет крепость и скрепу России», — поделился глава администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга Олег Довганюк.

Глава администрации вместе с членами Общероссийского народного фронта торжественно подняли флаг России. Они отметили важность патриотичной традиции для страны.

«Как мы помним, в этот день наша страна получила название Российская Федерация, в этот день был избран первый президент, и в этот же день было провозглашено верховенство Конституции на территории России», — сказал Николай Столярчук, глава Медиагруппы «Патриот».

Отметить знаменательный день на площади пришли семьи с детьми, юнармейцы, ученики кадетских морских корпусов.

«Очень приятно, что в мероприятии принимало участие много молодежи. Она изучает историю и создает все возможности для того, чтобы наши граждане развивались, росли, получали качественное хорошее образование», — рассказал руководитель регионального исполкома ОНФ в Петербурге Андрей Рябоконь.

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кронштадт день россии медиагруппа патриот
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