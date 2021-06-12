Геннадий Онищенко о хрупкости государств и богодарованной привилегии быть россиянином

Сегодня, 12 июня, Российская Федерация отмечает День России. Именно в этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете страны (тогда еще Российской Советской Федеративной Социалистической Республики — РСФСР, входящей в состав СССР). Депутат Госдумы РФ, первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко вспомнил события тех лет и в комментарии ФАН рассказал о хрупкости государств и богодарованной привилегии быть россиянином.

Политик помнит, как узнал новость о выходе РСФСР из состава Советского Союза, словно это было вчера. Тогда он работал в Министерстве здравоохранения СССР.

«Именно в этот день мне стало понятно, что Советский Союз перестает существовать. Когда РСФСР объявила о своей независимости, я очень хорошо помню этот день, он был рабочим. Я работал тогда в Минздраве Советского Союза. Где-то полдень был, когда одна из моих коллег как закричит: «Ура, независимость!» — вспоминает депутат.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

По мнению политика, День России — это праздник, скорее, молодого поколения, ведь граждане более старшего возраста отреагировали на новость неоднозначно. Геннадий Онищенко объясняет это тяжелым постпереходным периодом.

«Потом пошли серьезные катаклизмы, когда начали рушиться все нравственные, человеческие принципы. Первой, кто пострадал, была, конечно, интеллектуальная элита общества. Она не была готова к таким переменам. Все, на чем стояла их убежденность, смысловая составляющая жизни, перестало существовать. Эта травма не излечивалась очень долго. Начались изгнания русских из других республик, гибель, междоусобицы и прочее», — говорит собеседник ФАН.

Несмотря на тяготы переходного периода, 12 июня можно по праву считать днем рождения того государства, в котором мы сейчас живем. И в этот день, по мнению политика, важно думать о самом главном, что есть у народа.

«В этот день всегда надо думать, как сохранить, не растратить то, что нам оставили наши тысячи поколений. Сегодня мы на подъеме: стабильность, динамика движения вперед. Много хорошего, но это принципиально другое. На принципиально другой основе строится государство. Возврата назад нет. Даже мысль об этом преступна. Потому что это потеря государства. Двигаясь вперед, нужно постоянно думать о хрупкости даже такой огромной страны, как наша. Все меры, которые мы предпринимаем в любой области: нравственной, политической, экономической — они должны выделяться и исполняться с большим тщанием», — отмечает Геннадий Онищенко.

Агентство городских новостей Москва / Кирилл Зыков

Также депутат Госдумы РФ обратился ко всем гражданам великой державы. Он убежден: быть гражданином России — великая честь и этим нужно гордиться.

«Во имя будущего, будущего наших детей, мы должны ценить, уважать, черпать из прошлого, зная историю, гордясь ею, все хорошее и нести в будущее. Во имя того, чтобы наши дети жили в стране, которая их всегда защитит, даст образование, а самое главное — гордость за то, что они являются россиянами. Так что счастья нашей боголюбимой, богохранимой стране и благодарность судьбе за богодарованную привилегию быть россиянином», — заключил Онищенко.

Накануне празднования Дня России активисты Общероссийского народного фронта вместе с партнерами подняли на высоту в 26,6 тысяч метров один из главных символов страны — российский триколор. Летательный аппарат с государственным флагом поднялся в воздух с аэродрома Раздолье во Владимирской области.