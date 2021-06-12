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Москвичи и петербуржцы празднуют День России

ФАН-ТВ
Москвичи и петербуржцы празднуют День России

12 июня — День России — один из самых молодых государственных праздников. ФАН узнал у жителей Москвы и Петербурга, как они отмечают этот день.

Именно 12 июня Россия обрела «независимость» и первого президента. В 1991 году, состоялись всенародные открытые выборы главы государства, на которых одержал победу Б.Н. Ельцин. Своим указом он придал 12 июня государственное значение, а сам праздник получил название — День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации. Позже, для простоты, его стали называть днем независимости и просто Днем России.

Корреспонденты Федерального агентства новостей прогулялись по московскому ВДНХ и Парку 300-летия Санкт-Петербурга, зарядились от прохожих радостным праздничным настроением.

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