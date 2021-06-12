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Доктор Мясников рассказал о пользе и вреде супов

Общество
Доктор Мясников рассказал о пользе и вреде супов
Федеральное агентство новостей

Москва, 12 июня. Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников назвал наиболее солесодержащие продукты.

Москва, 12 июня. Суп необходим для комфортной работы нашей пищеварительной системы. Об этом заявил советский и российский врач, врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий, радиоведущий и общественный деятель, автор книг о здоровье Александр Мясников в эфире телепередачи на телеканале «Россия-1».

Доктор Мясников подчеркнул, что при употребление первого блюда необходимо помнить, что суп — высококалорийный продукт с большим содержанием соли. Гипертоники, сердечники, а также люди старше 50 лет должны употреблять не более 2,5 грамма соли в сутки.

«Где больше всего содержится соли, которую мы едим в течение дня? Наиболее солесодержащие продукты — это хлеб и суп», — пояснил Мясников.

В заключение телеведущий подтвердил пользу куриного бульона для здоровья, но порекомендовал употреблять небольшие порции супа вместе со вторыми блюдами.

Россияне сталкиваются с гипертоническим кризом чаще жителей западных стран. Известный врач Александр Мясников объяснил, почему это происходит. Также телеведущий рассказал, к каким болезням может привести избыточная масса тела у человека.

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здоровье медицина долголетие
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